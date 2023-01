Neuntes Feuer in Wiener Wohnhausanlage gelegt

Ein Brandstifter hat bereits das neunte Feuer in einer Wohnhausanlage in der Wiener Donaustadt gelegt. In der Nacht auf Montag rückten die Einsatzkräfte gegen 3.30 Uhr zum Großeinsatz in die Wohnhausanlage am Rennbahnweg aus. Das Feuer im Keller wurde rasch gelöscht. Es war bereits die vierte Nacht, in der Brände gelegt wurden, zuletzt hatte es in der Nacht auf vergangenen Freitag einen Kellerbrand im großen Gemeindebau-Komplex gegeben.

Verletzt wurde bei der Brand-Serie bisher niemand. Laut Polizei gibt es noch keine Hinweise auf den oder die Täter.

Die Einsatzkräfte waren jede Nacht mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle. Bei Gebäuden mit einem Aufenthaltsbereich über 22 Metern - leere Dachböden zählen nicht dazu - wird immer automatisch Alarmstufe 2 ausgelöst, berichtete ein Feuerwehrsprecher. Das ist im Regelfall ab bei Häusern ab sieben Stockwerken der Fall. Dazu zählt die Wohnhausanlage am Rennbahnweg.