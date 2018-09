Neunjährige in Leoben aus Fenster gestürzt und verletzt

Ein neunjähriges Mädchen ist am Freitagnachmittag im Leobener Stadtteil Judendorf aus einem Fenster des ersten Stockes eines Wohnhauses gestürzt und verletzt worden. Das Mädchen hatte sich in seinem Zimmer eingeschlossen. Als es die Tür nicht mehr öffnen konnte, wollte es das Zimmer über das Fenster verlassen und stürzte aus rund dreieinhalb Metern Höhe auf den festen Boden.

Die Volksschülerin war am frühen Nachmittag in ihr Zimmer im Obergeschoß des Hauses gegangen, um Musik zu hören. Sie schloss sich laut Mitteilung der Polizei in ihrem Zimmer ein, um ungestört von ihrer Schwester zu bleiben. Als das Mädchen den Raum wieder verlassen wollte, brach der Türgriff ab. Das Kind versuchte durch Schreien und Klopfen, auf sich aufmerksam zu machen, die Hilferufe drangen jedoch nicht bis zur Schwester, die ebenfalls Musik hörte, vor.