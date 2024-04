Neun Verletzte bei Traktorunfall im Innviertel

Bei einer Ausfahrt mit einem Traktor samt Anhänger sind am Samstagnachmittag in der Gemeinde Franking (Bezirk Braunau) neun Personen verletzt worden. Ein 24-jähriger Innviertler hatte den Traktor gegen 16.20 Uhr in der Ortschaft Eisengöring gelenkt, am Anhänger befanden sich insgesamt elf Personen. Als dem 24-Jährigen auf einer starken Steigung der Motor abstarb, begann das Traktorgespann rückwärts zu rollen. Dabei stürzte der Anhänger um.

Eine 59-jährige Frau aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung wurde schwer verletzt, sie kam nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Salzburg. Die anderen Verletzten brachte die Rettung ins Unfallkrankenhaus und ins Landeskrankenhaus Salzburg, teilte die Polizei mit.