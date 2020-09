Neun Tote bei Taliban-Überfall in Afghanistan

In Afghanistan kommt es ungeachtet der Friedensgespräche zwischen Regierung und islamistisch-militanten Taliban weiter zu Gewalt. Bei einem Überfall der Taliban seien in der Nacht auf Montag in der Provinz Takhar im Norden des Landes neun Sicherheitskräfte getötet worden, teilte die Polizei mit. Dies sei einer der tödlichsten Angriffe der vergangenen Tage gewesen. Der US-Sondergesandte Zalmay Khalilzad äußerte in einem Tweet sein Bedauern.

In Katar waren Delegationen der Taliban und der Regierung am 12. September zum Start von lange geplanten Friedensgesprächen zusammengekommen. Beobachter erwarten zähe und lange Verhandlungen. Beide Konfliktparteien beteuern, dass sie den Konflikt beenden wollen.

Die Taliban hatten von 1996 bis zur US-geführten Intervention 2001 weite Teile Afghanistans beherrscht. Ende Februar unterzeichneten sie mit den USA ein Abkommen, das einen schrittweisen Abzug der NATO-Soldaten aus Afghanistan vorsieht. Die Taliban verpflichteten sich im Gegenzug zu Friedensgesprächen.