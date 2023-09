Neun Tore, drei Ausschlüsse, zehn gelbe Karten im Spiel in Sulz

Fußball Landesliga Spitzenreiter FC Sulz gewann das denkwürdige Match gegen Schlins knapp mit 5:4.

SULZ. Neun Tore, drei Ausschlüsse und zehn gelbe Karten bekamen die 300 Zuschauer im fälligen Meisterschaftsspiel vom siebenten Spieltag in der Fußball Landesliga zwischen dem Tabellenführer FC Renault Malin Sulz und dem sechsten Erne FC Schlins zu sehen. Über dieses denkwürdige Pflichtspiel im Vorarlberger Amateurfußball wird man lange diskutieren. Der Erstplatzierte aus dem Vorderland führte nach 49 Minuten mit einem Viertore-Vorsprung und musste bis zum Schlusspfiff noch um die drei Zähler zittern. Pascal Rederer verwandelte drei Strafstöße bombensicher (1./45./49.) und der Brasilianer Adiel Silva de Moura (10.) traf schon in der Anfangsphase ins Schwarze sorgten zunächst für viel Effizienz. Ausgerechnet Comebacker Adrian Svecak avancierte mit dem fünften Tor gegen seinen Exklub Schlins zum Matchwinner. Die Walgauer steckten aber nie auf und schossen durch Elias Stoß, Marko Galovic und Samuel Vonbrül noch drei Treffer. Der Sulner Christoph Nigsch bugsierte den Ball unglücklich ins eigene Tor. Die beiden Spieler Andreas Jakob (Schlins/Torraub) und der Sulner Gilclecio dos Santos Moura (Foulspiel) wurden von der Schiedsrichterin Fabienne Hofer mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschicht. Nach gut einer Stunde wurde Sulz Akteur Stefan Rakic wegen einer Unsportlichkeit ausgeschlossen (62.). Der Hausherr spielte in der letzten Viertelstunde in Unterzahl und es standen nur noch neun Feldspieler auf dem Spielfeld. Der vierte Heimerfolg von der Truppe um Trainer Marco Bickel ist gleichbedeutend mit einem beruhigenden fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Kennelbach. Aufsteiger Schlins mit Trainer Zeljko Milosevic bleibt im gesicherten Mittelfeld der Reihung.VN-TK