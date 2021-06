"Neun seltsame Frauen": Erzählungen von Daniela Chana

In der Bildenden Kunst hieße das Konzeptkunst, in der Musik wäre das wohl Programmmusik. Für ihren Erzählband "Neun seltsame Frauen" hat sich die 1985 geborenen Wienerin Daniela Chana vorgenommen, allen neun Musen jeweils eine eigene Geschichte zu widmen - von Thaleia, der Muse der Komödie, über Urania (Astronomie) und Klio (Geschichtsschreibung) bis zu Terpsichore, der Muse des Tanzes. Das Ergebnis ist deutlich weniger streng als das Konzept - und absolut lesenswert.

Die Bezüge zu den jeweiligen Namensgeberinnen der einzelnen Geschichten sind zwar da, aber keineswegs aufdringlich. Auffälliger sind die Gemeinsamkeiten: Chana versteht es, ihre Hauptfiguren interessant zu machen. Sie sind alles andere als durchschnittlich, und sie tragen oft gleich mehrere Geheimnisse mit sich, ohne, dass diese notwendigerweise im Laufe der Erzählung gelüftet werden. So intensiv sich die Autorin mit weltlichen Genüssen wie dem Essen auseinandersetzt, so leicht überschreitet sie immer wieder die Grenze zwischen Realismus und Märchen. Das ergibt immer wieder reizvolle Konstellationen, bei denen man im Lauf der Lektüre nie weiß, was einem hinter der nächsten Seite erwarten wird.