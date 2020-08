Neun Ponys und ein Pferd bei Brand in Stall in NÖ verendet

Bei einem Brand in einem Reitstall in Breitenfurt (Bezirk Mödling) sind in der Nacht auf Samstag neun Ponys und ein Pferd verendet. Ein Stallarbeiter konnte den Tieren aufgrund der starken Hitzeentwicklung nicht mehr helfen. Er selbst wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei. Einige weitere Pferde konnten aber von der Feuerwehr gerettet werden.

Vier Feuerwehren hatten den Brand rasch unter Kontrolle. Den Einsatzkräften gelang es unter schweren Bedingungen, weitere Pferde vor den Flammen zu retten, berichtete die Feuerwehr Kaltenleutgeben auf ihrer Internetseite. Laut Polizei dürfte ein technischer Defekt das Feuer verursacht haben.