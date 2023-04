Neun mutmaßliche Geldtransporterräuber in Südafrika getötet

Die Polizei in der südafrikanischen Metropole Johannesburg hat am Donnerstag einen Überfall auf einen Geldtransporter vereitelt und dabei neun mutmaßliche Mitglieder einer kriminellen Bande erschossen. Die Beamten verfolgten die Gruppe in der Früh zu einer Adresse in Sebokeng, einem Township im Süden der Stadt, wie die Polizei mitteilte. Dort sei es zu einem Schusswechsel gekommen.

Acht Verdächtige seien am Tatort für tot erklärt worden, der neunte sei im Krankenhaus gestorben. Drei weitere Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt und mussten in einem nahen Krankenhaus behandelt werden. Die Gruppe wurde verdächtigt, hinter einer Reihe von Überfällen auf gepanzerte Geldtransporter in der Provinz Gauteng zu stecken. Am Tatort wurden laut Polizei sechs Gewehre, Sprengstoff und vier Autos beschlagnahmt.