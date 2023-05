Neun Monate bedingt für Novomatic-Lobbyist Gert Schmidt

Der Novomatic-Lobbyist und Betreiber der Onlineplattform eu-infothek.com Gert Schmidt ist am Montag am Wiener Landesgericht wegen versuchter Bestimmung zur falschen Zeugenaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss zu neun Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Ein mitangeklagter Unternehmensberater fasste ein Jahr auf Bewährung aus - der Mann hat bereits eine rechtskräftige Vorstrafe wegen Betrugs, was erschwerend gewertet wurde. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Schmidt und der Mitangeklagte hatten die Vorwürfe schon beim Verhandlungsauftakt Mitte März eben so vehement wie wortreich zurückgewiesen. Richter Stefan Romstorfer wertete die Verantwortung der Angeklagten am Ende aber als "Schutzbehauptungen", wie er in der Urteilsbegründung betonte. Es bestehe aus seiner Sicht "überhaupt kein Zweifel", dass die beiden Barthold dazu bewegen wollten, vor dem U-Ausschuss in eine von ihnen vorgegebene Richtung auszusagen, was eine "positive Presse für Novomatic" bewirken hätte sollen, wie der Richter ausführte. "Es ist dokumentiert, was passiert ist", hielt Romstorfer fest, "Sie können die schriftlichen Beweise nicht wegbringen". Und in Richtung Schmidt bemerkte der Richter auch noch, er gehe davon aus, "dass Sie für Novomatic tätig waren".