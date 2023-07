Neun Menschen bei Unfall im Pinzgau verletzt

Zwei Schwer- und sieben Leichtverletzte hat ein Verkehrsunfall auf der Pinzgauerstraße (B311) bei Taxenbach Samstagvormittag gefordert. Es kam zu einem Zusammenstoß von drei Autos. Die Unfallursache war Samstagmittag noch ungeklärt, die Ermittlungen waren am Laufen, hieß es von der Polizei gegenüber der APA.

Am Unfallort gab es ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Das Rote Kreuz war mit einem Notarzthubschrauber, vier Rettungswägen, einem praktischen Arzt, der als Notarzt agierte, sowie einem Einsatzleiter an Ort und Stelle. Die B311 war wegen des Verkehrsunfalls teils komplett gesperrt, es bildete sich in beide Fahrtrichtungen enormer Stau.