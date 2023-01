Neun Jahre Haft für Stiefmutter wegen Kindesmisshandlung

Am Landesgericht Salzburg ist am Mittwoch eine Frau verurteilt worden, die drei ihrer Stiefkinder jahrelang misshandelt haben soll. Die Frau wurde wegen fortgesetzter Gewaltausübung zu neun Jahren unbedingter Haft verurteilt. Betreffend eines weiteren Kindes wurde sie freigesprochen. Der zweitangeklagte Vater, dem die Staatsanwaltschaft ebenfalls fortgesetzte Gewaltausübung vorgeworfen hatte, wurde wegen Körperverletzung und Nötigung zu drei Monaten bedingt verurteilt.

So soll es mehrfach die Woche Ohrfeigen gegeben haben. Kinder wurden die Treppe hinunter gestoßen, einer der Buben einen Tag lang mit Klebeband gefesselt. Dazu kamen Kniebeugen und stundenlanges Stehen wie Zinnsoldaten, teilweise bei Kälte im Freien. Als Strafe wurden die Kinder tagelang in ihre Zimmer gesperrt, außerdem soll zumindest ein Sohn für mehrere Stunden nackt an die Wand gestellt worden sein. Davon machten die Eltern Fotos und drohten, die Bilder Freunden der Kinder zu zeigen. Zudem soll der Vater die Kinder mehrmals mit eiskaltem Wasser abgeduscht und den Kopf eines Sohns öfter in die volle Regentonne gedrückt haben.