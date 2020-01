Neujahrsschikurs 2020

Aufgrund mangelnden Schnees musste der Weihnachtsschikurs leider entfallen. In den freien Tagen nach Silvester konnte, trotz der sehr bescheidenen Schneeverhältnisse, im Eulenwinkel in Schuttannen zumindest ein Schikurs für die Anfänger durchgeführt werden.

Mittels Shuttledienst und erhöhtem Einsatz des Liftpersonals wurde ein für alle erfolgreicher Kurs abgehalten. Beim bereits traditionellen Abschlussrennen zeigten alle teilnehmenden Kinder den Eltern und Begleitpersonen ihr Können. Großen Dank an die Schilehrer und Helfer sowie an das Lift- und Pistenteam, welche den Kurs, trotz der widrigen Verhältnisse, möglich gemacht haben.

Am Sonntag, dem 9. Februar 2020, findet das alljährliche Ortsvereinerennen in Schuttannen statt. Ausgetragen wird ein Riesentorlauf. Der Schiverein freut sich schon auf eine rege Teilnahme der in Hohenems ansässigen Vereine.