Neujahrskonzert-Pausenfilm im Zeichen von Anton Bruckner

Der Jahreswechsel scheint noch in weiter Ferne, die Verantwortlichen für das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker stecken aber bereits tief in den Vorbereitungen für 2024: So wird derzeit der traditionelle ORF-Film zur Konzertpause gedreht, der am 1. Jänner ganz im Zeichen des 200. Geburtstags von Anton Bruckner steht, der auch ins Programm des von Christian Thielemann geleiteten Programms Eingang finden wird. Für die Regie zeichnet erneut Felix Breisach verantwortlich.

Der Film begibt sich laut Aussendung auf Spurensuche an den wichtigsten Lebensstationen Bruckners. So wurde bisher etwa schon im Stift St. Florian gedreht, wo der Musiker Sängerknabe, später Organist und Lehrer war und schließlich seine letzte Ruhestätte fand. Weitere Schauplätze sind neben Ansfelden und Wien auch die Linzer Musikuniversität, das Ars Electronica Center sowie der Pöstlingberg. Unterschiedliche Ensembles der Wiener Philharmoniker führen musikalisch durch die rund 24-minütige Produktion, in der zwei St. Florianer Sängerknaben als Protagonisten fungieren.