Neujahrsempfang für Rankweiler Vereine

Die Marktgemeinde Rankweil hieß die Ortsvereine am Donnerstag, 9. Jänner 2020, mit einem festlichen Empfang im Vinomnasaal im neuen Jahr willkommen.

In Rankweil haben Vereinsarbeit und das damit verbundene Engagement eine besonders große Bedeutung. Das wurde beim traditionellen Neujahrsempfang für die mehr als 120 Ortsvereine einmal mehr deutlich: Über 200 Personen waren der Einladung der Marktgemeinde Rankweil in den Vinomnasaal gefolgt. Helmut Jenny – Gemeinderat für Vereine, Jugend, Kultur und Sport – und Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall bedankten sich bei den anwesenden VereinsvertreterInnen für ihren Einsatz für das Gemeinwohl und zollten den damit verbundenen Leistungen Respekt.



Jubiläen für TTC und FC RW Rankweil

Vor den Vorhang geholt wurden an diesem Abend die Vereine, für die 2020 ein besonderes Jahr ist: So präsentierte sich der Tischtennisclub Rankweil, der heuer sein 50-Jahr-Jubiläum feiern kann. Anhand eines kurzen Films stellte Obmann Christoph Entner die Vereinstätigkeiten des TTC vor. Jakob Sonderegger und Gabriel Prettner gaben schließlich als beste Nachwuchsspieler und Schützlinge von Trainer Robert Matlaszkowsky mit einer unterhaltsamen Showeinlage einen Einblick in diese Sportart.