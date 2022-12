Neuigkeiten aus den Vorarlbger Skigebieten

Für die anstehende Wintersaison bieten Vorarlbergs Skigebiete den Gästen ganz schön viel Neues. Vor allem beim Ticketing hat sich viel geändert.

Digitalisierung und Nachhaltigkeit: darauf setzen auch immer mehr Skigebiete. Durch das Ticketing im Webshop fällt auch das Anstehen an den Kassen weg.

Dynamic Pricing beim Skipool Montafon-Brandnertal

Die Bergbahnen im Montafon und Brandnertal führen ab kommendem Winter dynamische Preise für Tages- und Mehrtageskarten ein. Wer früh bucht, profitiert von günstigeren Preisen. Skifahrer(innen) können die Tickets von zu Hause im Webshop buchen. So sparen sie sich das Anstehen an den Kassen und zahlen niedrigere Preise, was sich vor ­allem für Familien vorteilhaft auswirkt.