Neuigkeiten aus dem Kreativraum

Der Raum der vielen Möglichkeiten in der Marktstraße 8 entwickelt sich. Ein Zwischennutzungsprojekt, das viel Kreativität und Gestaltung zulässt.

Bis Ende des Jahres wird der Raum mit unterschiedlichen Kunst- und Kulturprojekten bespielt. Dazu wurden die Menschen in den letzten Wochen eingeladen, das Programm mitzugestalten:

• Am 4. und 5. November 2021 stellen sich vier Hohenemser Hobby-Künstler mit ihren Kunstwerken in den Räumlichkeiten vor. Die Mitwirkenden sind die beiden Malerinnen Sibylle Thurnherr und Waltraud Maria Kircher sowie Kurt Reinhard mit seinen kunstvollen Drechslerarbeiten und der Schiffsmodellbauer Friedrich Proßegger. Die Ausstellung kann an beiden Tagen jeweils von 16 bis 19 Uhr besucht werden.