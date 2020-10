Neuigkeiten aus dem Freudenhaus

Zusätzliche Konzert-Highlights als Alternativprogramm.

Am Samstag, 07. November sind Stompin’ Howie & The Voodoo Train gemeinsam mit Laura Bilgeri im Freudenhaus zu Gast. Zu hören gibt es Blues & Funk Sound gepaart mit Jazz Klängen aus den 20er und 30er Jahren. Zwei Wochen später, am Samstag, 21. November bringen The Monroes Stilsicherheit und jede Menge Rock’n’Roll nach Lustenau.