Neugestaltung des Wiener Naschmarktes präsentiert

Mit großen Grünflächen, konsumfreien Plätzen für sozialen Austausch und neuem Marktraum für lokale Produkte sollen der Wiener Naschmarkt und die dortige große Parkplatzfläche "aufblühen". Das haben Planungsstadträtin Ulli Sima und der Mariahilfer Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (beide SPÖ) gemeinsam mit dem Projektteam am Montag verkündet. Dabei wurde auch das Siegerkonzept des Wettbewerbs präsentiert. Die Bauarbeiten sollen nächsten Herbst beginnen.

Ein Privileg sei es, so Sima, einen so zentralen Ort transformieren und gestalten zu dürfen. Aus der innerstädtischen Fläche, "die so lange eine Betonwüste und ein Autofriedhof war", werde man mit den Gewinnern des Wettbewerbs, dem Architekturbüro "Mostlikely" und der "D/D Landschaftsplanung", die 12.000 Quadratmeter große Fläche, die zu den berüchtigtsten Hitzeinseln der Stadt gehört, entsiegeln und begrünen.