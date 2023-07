Neueste Filme unter freiem Himmel am Marktplatz

Ein Genuss der besonderen Art erwartet die Besucher seit vielen Jahren im Rahmen von Filme unter Sternen in Rankweil.

RANKWEIL. Vom 9. bis zum 25. August 2023 erstrahlen am Marktplatz Rankweil wieder „Filme unter Sternen“ (bei Schlechtwetter im Alten Kino). Die Filme werden am Mittwoch, Donnerstag und am Freitag jeweils ab 21 Uhr präsentiert. Neun großartige Kinohöhepunkte, die 100 m2 große Leinwand und bis zu 600 Sitzplätze unter freiem Himmel machen den Kinoabend jedes Mal aufs Neue unvergesslich.