Neues Yoga-Angebot im Eltern-Kind-Treff

Der Eltern-Kind-Treff wird um zwei ergänzende Angebote für Schwangere und Mütter reicher. Die zertifizierte Yogalehrerin Stefanie Brugger, Mama von zwei Kleinkindern, hat zwei neue Programme entworfen.

Der Kurs „Yoga in der Schwangerschaft“ kann in der 13. Woche begonnen werden – Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Der Kurs startet im März, jeden Montag von 18.15 bis 19.30 Uhr, ein Einstieg ist jederzeit möglich. Die Stunde kostet 15 Euro, der Zehnerblock 140 Euro.

Kinder sind ein wunderbares Geschenk – und verändern das Leben einer Mutter enorm. Dabei treten die eigenen Bedürfnisse oft in den Hintergrund.

In der „Auszeit für Mamas“ sollen Energietanks wieder aufgefüllt werden. Sie beinhaltet zwei Stunden Yogaübungen, Meditationen und mehr für Kraft, Freude und Gelassenheit.

Keine Vorkenntnisse notwendig.

Termine sind einmal monatlich samstags, am 29.2., 28.3., 25.4., 23.5. und 27.6.2020; Kosten: 30 Euro pro Kurstag.