Neues Webber-Musical "Cinderella" ab September in London

Das neue Musical "Cinderella" des britischen Komponisten Andrew Lloyd Webber wird im September in London Premiere feiern. Die Show, für die Lloyd Webber die Musik geschrieben hat, basiert auf einer Idee der britischen Schauspielerin und Schriftstellerin Emerald Fennell. Die Produzenten versprechen "eine komplette Neuerfindung des klassischen Märchens".

"Ich wollte schon lange meine eigene 'Cinderella' schreiben, konnte aber nie eine Version der klassischen Geschichte finden, die mich wirklich packte", sagte Lloyd Webber in einem Statement. "Emerald Fennell hat etwas wirklich Aufregendes und Originelles geschrieben, und in dem Moment, als ich ihren Entwurf las, wusste ich, dass ich meine neue Kooperationspartnerin gefunden hatte", sagte Lloyd Webber, der mit Musicals wie "Cats" oder "Das Phantom der Oper" berühmt wurde.

Fennell hat das Drehbuch für die zweite Staffel des TV-Thrillers "Killing Eve" geschrieben und ist auch in der dritten Staffel der Netflix-Royal-Show "The Crown" zu sehen. Laurence Connor, der bereits bei anderen Lloyd-Webber-Shows mitgewirkt hat, wird bei "Cinderella" Regie führen. Die Show wird am Gillian Lynne Theater im Londoner West End laufen.