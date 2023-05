Neues Versorgungsfahrzeug für die Feuerwehr Hohenems

Am vergangenen Samstagabend durfte die Feuerwehr Hohenems ihr neues Versorgungsfahrzeug mit dem Funkrufnamen „Hohenems VF 2“ feierlich in Empfang nehmen.

„Wir sind sehr stolz auf unser neues Einsatzfahrzeug und bedanken uns bei allen, die heute diesen Fahrzeugempfang gebührend mit uns mitgefeiert haben! Ebenfalls möchten wir uns bei der Firma Lins Fahrzeugtechnik für die ausgezeichnete Arbeit an diesem Fahrzeugprojekt und für die gute Zusammenarbeit recht herzlich bedanken“, so Österle.

„Hohenems hat große Wald- und Berggebiete. Für Einsätze im Gelände braucht es ein geländegängiges Fahrzeug, welches Mannschaft und Gerätschaft rasch und flexibel transportieren kann. Ein besonderer Dank der Feuerwehr Hohenems auch für ihren Blick auf Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. So haben sie vorgeschlagen, ein gebrauchtes Fahrzeug zu kaufen, das nur wenige Kilometer am Tacho hat und fast wie neu, aber wesentlich günstiger ist. Bravo! Auch für unsere Feuerwehrjugend war es ein ‚Festtag‘. So erhielt unser Nachwuchs neue Schutzschuhe. Die Begeisterung war groß!“, so Bürgermeister Dieter Egger abschließend.