Neues Ultraschallgerät für Hohenemser Notärzte

Am Montag, dem 30. September 2019, fand in der Rettungszentrale Hohenems die Übergabe des neuen Ultraschallgerätes für das Notarzteinsatzfahrzeug statt.

Durch die großzügige Unterstützung der Stadt Hohenems, der Firma Collini sowie des LKH Hohenems konnte nun das in die Jahre gekommene Vorgängermodell durch ein neues Hightechgerät ausgetauscht werden.

Seit 2006 wird von den Hohenemser Notärzten Ultraschall am Notfallort angewendet. Damit zählen sie in Österreich zu den Pionieren in der präklinischen Notfallsonographie.