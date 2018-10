Neues System der Sprachförderung für Kinder in Vorarlberg

Nach positiven Erfahrungen eines Pilotprojekts 2017 dehnt das Land Vorarlberg ein neues System der Beobachtung und Förderung der Sprachentwicklung von Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren nun auf alle Kindergärten aus. Das System unterscheidet zwischen Kindern mit deutscher Muttersprache und jenen, die zuhause kaum Deutsch sprechen, und beginnt im vorletzten Kindergartenjahr.

“Die große Antriebskraft, dieses System zu implementieren, war für uns, dass jedes Kind – egal welche Voraussetzungen es mitbringt – genug Deutsch für einen erfolgreichen Schulstart beherrschen soll”, sagte die zuständige Landesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) am Montag bei einer Pressekonferenz. Der “Beobachtungsbogen zur Erfassung der Sprachkompetenz” (BESK) bzw. “Beobachtungsbogen zur Erfassung der Sprachkompetenz von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache” (BESK-DaZ), setze bereits im vorletzten Kindergartenjahr an und ermögliche so nicht nur eine systematische Beobachtung der Sprachentwicklung über einen längeren Zeitraum, sondern bilde auch die Grundlage für zielgerichtete und individuelle Sprachförderung, führte Schöbi-Fink aus. Außerdem sind in das System neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu Sprachentwicklung und -screening eingeflossen.