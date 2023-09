Neues Schmuckstück für die Jugend in Zwischenwasser

In Muntlix wurd ein moderner, öffentlicher Spielplatz mit hunderten Besuchern feierlich eröffnet.

MUNTLIX. Im Rahmen einem großen Fest wurde vor Kurzem der öffentliche Spielplatz neben dem Gemeindeamt Zwischenwasser in Muntlix feierlich eröffnet. Der moderne Spielplatz bietet vor allem den Kids vom Bewegungskindergarten Muntlix, den Volksschülern, den jungen Kindern von der Kleinkinderbetreuung Zwischenwasser aber auch allen Jugendlichen aus dem Raum Zwischenwasser beste Voraussetzungen um sich sportlich zu betätigen. „Das Tempo nach Veränderungen im Schul- und Freizeitbereich ist extrem hoch. Wir wollen den Kindern und Schülern einen sehr attraktiven Spielplatz mit neuesten Spielgeräten für die Gegenwart und Zukunft bieten. Die sinnvolle Freizeitbeschäftigung für die Jugend ist für die Gemeinde das Wichtigste“, sagt Gemeinde Zwischenwasser Bürgermeister Jürgen Bachmann in seiner ausführlichen Festrede. „Das ist ein großer Meilenstein für uns alle. Auf dem Spielplatz finden die Kinder viele Gelegenheiten ihre körperliche Fähigkeiten zu entdecken und ihre Grenzen zu erfahren. Bewegung ist seit der Gründung vom Kindergarten für uns Pädagoginnen ein Schwerpunkt in der Ausbildung der Kids“, sagt KG Muntlix Leiterin und Kleinkinderbetreuung Zwischenwasser Leiterin Dagmar Matt und war voll des Lobes. Hunderte Besucher mit den Kindern, darunter auch Gemeinde Zwischenwasser Amtsleiterin Sandra Kaufmann wollten sich die Eröffnung vom neuen Spielplatz in Muntlix nicht entgehen lassen und kamen voll auf ihre Kosten. Die Bewirtung hat der Elternverein der VS Muntlix übernommen. Die Fertigstellung vom Spielplatz ist für Ende September vorgesehen. Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten wie ein paar neue Spielgeräte oder die Installierung von Ruhebänken. Die Gesamtkosten vom neuen Spielplatz in Muntlix belaufen sich auf 100.000 Euro. Das Land Vorarlberg wird das Projekt mit 50 Prozent der Gesamtsumme tatkräftig unterstützen. Die Raiffeisenbank Vorderland hat einen Sponsorbetrag von 5000 Euro zugesagt. Einen finanziellen Beitrag leisten auch die neuen Einwohner von Zwischenwasser mit einer geringen Beteiligung. Der Spielplatz ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet.VN-TK