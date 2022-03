Neues Parteienförderungsgesetz: Vorarlberger Landtag vor Beschluss

Der Rechtsausschuss des Vorarlberger Landtags wird am Mittwoch mit großer Mehrheit - möglicherweise einstimmig - das neue Vorarlberger Parteienförderungsgesetz beschließen.

Die Regelungen gingen zum Teil deutlich über die Vorgaben des Bundes hinaus, betonten die Klubobleute Roland Frühstück (ÖVP) und Daniel Zadra (Grüne) in einer gemeinsamen Aussendung. Die Novellierung bringe etwa mehr Transparenz bei den Parteifinanzen sowie kürzere und weniger teure Landtagswahlkämpfe.

Frühstück und Zadra hatten am 11. Februar von einer Einigung auf ein neues Parteienförderungsgesetz berichtet. Bezüglich der inhaltlichen Ausgestaltung hatten sich die beiden Regierungspartner ÖVP und Grüne aber bedeckt gehalten, um sich zunächst mit den Oppositionsparteien FPÖ, SPÖ und NEOS darüber zu verständigen. Am Dienstag stellten Frühstück und Zadra nun die Eckpunkte des Antrags vor, den die beiden Parteien im Rechtsausschuss einbringen.

Mehr Transparenz bei Parteifinanzen

Wahlkampf: Kürzer und weniger teuer

Bei Landtagswahlen wird es künftig eine Beschränkung des Wahlwerbezeitraums auf drei anstatt wie bisher vier Wochen geben. Das betreffe insbesondere Plakatwerbung, Inserate, Werbeeinschaltungen und Postwurfsendungen. In Sachen mobile Wahlplakate wird eine Obergrenze von 300 eingezogen, höchstens 50 davon dürfen Großplakate sein. Die Wahlwerbekosten werden grundsätzlich mit 2,50 Euro pro Wahlberechtigtem begrenzt. Für Wahlwerbung, die auf einen einzelnen Kandidaten abgestimmt ist, dürfen zusätzlich 0,35 Euro pro Wahlberechtigtem ausgegeben werden. Spätestens vier Monate nach dem Wahltag muss ein Wahlwerbungsbericht vorliegen.

Breite Zustimmung erwartet

"Unsere Vorschläge sind von den Oppositionsparteien grundsätzlich positiv aufgenommen worden, und eine breite Zustimmung scheint jedenfalls möglich zu sein", so Zadra und Frühstück. Dass sie mit ihrer Einschätzung richtig lagen, untermauerten wenig später erste Reaktionen von NEOS und SPÖ. "Grundsätzlich bewerten wir den vorliegenden Vorschlag positiv", sagte NEOS-Klubchefin Sabine Scheffknecht. Abstriche machte sie allerdings bei der Wahlkampfkostenobergrenze ("wollten zwei Euro") und bei den Kontrollrechten des Landesrechnungshofs, die Scheffknecht nicht weit genug gehen. Manuela Auer (SPÖ) sah in dem Entwurf "einen wichtigen Fortschritt". Abgeschlossen sei der Prozess aber nicht. Man müsse weiterhin wachsam sein und genau darauf achten, wo es weitere Verbesserungen brauche, so Auer.