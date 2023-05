Neues Parlamentsgebäude in Indien eingeweiht

In Indien hat Premierminister Narendra Modi ein neues Parlamentsgebäude eingeweiht, während 20 Oppositionsparteien die Zeremonie dazu boykottierten. "Das neue Parlamentsgebäude ist eine Reflexion der Bestrebungen des neuen Indiens", twitterte Modi am Tag der Zeremonie am Sonntag. Es sei "ein wahrer Leuchtturm der Demokratie" und spiegle das reiche Erbe der Nation und die lebhaften Bestrebungen für die Zukunft wider, schrieb er in einem weiteren Tweet.

Die Oppositionsparteien argumentierten bereits im Vorfeld, dass nicht Modi sondern Präsidentin Draupadi Murmudas die Einweihung hätte übernehmen sollen. Damit habe Modi parlamentarische Regeln verletzt. Das indische Staatsoberhaupt erfüllt - ähnlich wie der österreichische Bundespräsident - vor allem repräsentative Aufgaben, die Macht liegt beim Premier.

Das neue Parlamentsgebäude ist Teil eines Projekts der Regierung, Gebäude aus der britischen Kolonialzeit mit neuen zu ersetzen. Es ist deutlich größer als der alte Bau, der gleich daneben steht und nun zu einem Museum wird.