Neues Parkleitsystem in Hohenems

Für noch mehr Komfort für die Bürger der Stadt Hohenems und ihre Besucher wurde kürzlich ein neues Parkleitsystem installiert.

So ist es noch einfacher, bequemer und insbesondere schneller möglich, freie Parkplätze in der Innenstadt zu finden.

Die Standorte des neuen Parkleitsystems sind an der Rathaus-Kreuzung (Ecke Kaiser-Franz-Josef-Straße/Hochquellenstraße), bei der Krankenhaus-Kreuzung (Ecke Kernstockstraße/Rudolf-von-Ems-Straße) sowie an der Ecke Radetzkystraße/Diepoldsauer Straße.

Ausgewiesen werden dabei die Parkplätze gegenüber der Post, in der Schlossbergstraße sowie die Tiefgarage Schillerallee. Nutzen Sie gerne insbesondere die Tiefgarage an der Schillerallee, die besten Parkkomfort bietet: Überdacht, wetterunabhängig vor Sonne oder Regen geschützt, mit kurzen Wegen in die Innenstadt.