Neues Musical "Ku'damm 56" in Berlin umjubelt

Berlin feiert ein neues Musical: Die Show "Ku'damm 56" nach der gleichnamigen ZDF-Saga feierte am Sonntag Premiere im Stage Theater des Westens. Die Drehbuchautorin Annette Hess schuf die Bühnenversion der Serie gemeinsam mit Peter Plate und Ulf Leo Sommer, die für die Musik von Rosenstolz bekannt sind. Für die Adaption fanden die Songschreiber eine Mischung aus Rock'n'Roll-Nostalgie und dem Sound von heute.

In der Geschichte geht es um drei Schwestern und ihre strenge Mutter, eine Tanzschule am Berliner Kurfürstendamm, um Emanzipation und Aufbruch, aber auch um die Enge der 50er Jahre. Ob Lieder wie "Monika", "Früher" oder "Berlin, Berlin": Das Premierenpublikum war begeistert, einige tanzten am Ende mit. Die Inszenierung verzichtet auf Bühnenbombast. Die Handlung ist verdichtet, die Show bewahrt den Humor aus der Fernsehfassung und auch die feministische Botschaft.