Neues Magazin in leichter Sprache geplant

Die inklusive Onlineplattform "andererseits" plant, ab März 2024 ein Magazin in leichter Sprache zu veröffentlichen. Es gebe viele Menschen, die herkömmlichen Journalismus nicht verstünden und erst gar nicht auf die Idee kämen, etwa eine Zeitung zu kaufen. Daher sei das Magazin ein "demokratiepolitische wichtiges Projekt", zeigte sich "andererseits"-Geschäftsführerin Clara Porak im Gespräch mit der APA überzeugt.

Der Plan ist, zumindest 40.000 Stück zu drucken und diese sozialen Trägern in ganz Österreich zur Verfügung zu stellen. Diese sollen das Magazin etwa in Werkstätten, Heimen oder Geflüchtetenunterkünften verteilen. "Wir bringen damit das Magazin dorthin, wo die Zielgruppe ist", so Porak. Die ersten zwei Ausgaben können teils durch eine Innovationsförderung der Wirtschaftsagentur finanziell gestemmt werden. Werbung soll den Rest finanzieren. In jeder Ausgabe sollen zwei bis drei exklusive Geschichten und weitere bereits online publizierte Artikel enthalten sein. Der Fokus liegt wie auch im Onlinebereich darauf, Missstände rund um Behinderung aufzudecken, Behinderung zu erklären und aufzuzeigen, was barrierefreier Journalismus in diesem Bereich bedeutet.