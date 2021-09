Neues Lerncafé in Schruns: Info-Abend für interessierte Freiwillige

Das Lerncafé-Angebot der Caritas Vorarlberg wächst weiter: Mit Schulbeginn öffnete in Schruns in Kooperation mit dem Stand Montafon und dem Land Vorarlberg ein weiteres Lerncafé seine Türen.

Das Erfolgsrezept der Lerncafés ist das Lernen in kleinen Gruppen. Möglich machen dies sehr engagierte Freiwillige, die ihre Zeit zur Verfügung stellen. „Spezielle Vorkenntnisse sind dabei nicht notwendig – ein solides Basiswissen, Freude an der Arbeit mit Kindern und Geduld“, erläutert Stellenleiterin Bea Bröll. Die Freiwilligen erhalten eine gute Begleitung und ein interessantes Einschulungs- und Workshop-Programm. Ziel ist es, die Kinder darin zu unterstützen, sich durch gute Schulnoten eine echte Lebensgrundlage für die Zukunft zu schaffen. Verschiedenste Lernmaterialien stehen bereit und sorgen für Abwechslung und Spaß beim Lernen. Interessierte Männer und Frauen, die sich vorstellen können, als Freiwillige im neuen Lerncafé in Schruns einen Nachmittag pro Woche mitzuhelfen, sind herzlich zur Informationsveranstaltung eingeladen, die am 28. September, um 18.30 Uhr im Sitzungszimmer beim Stand Montafon, stattfindet.