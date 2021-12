Neues Leben in geschichtsträchtiger Villa

Mario Greber und Michael Beck, Inhaber von A-Appartments, haben ihre Büroräumlichkeiten in die Villa Walch in der Bahnhofsstraße verlegt. Eine umfassende Renovierung des Gebäudes war hierfür notwendig.

Mario Greber und Michael Beck stammen beide aus Brand. „Uns ist schon seit langer Zeit aufgefallen, dass in unserer Heimatgemeinde, aber auch in anderen Orten, viele Wohnungen, Chalets und Ferienwohnungen nur an wenigen Wochen oder Monaten im Jahr benutzt werden. Das zeigt sich visuell und vermittelt eine triste Ortsansicht. Dadurch entstand unsere Idee, diese Leerstände einer ganzjährigen Nutzung zuzuführen“, erklärt Michael Beck, der bereits zuvor als langjähriger Unternehmer im Privat- und Wirtschaftsbereich tätig war. Mario Greber ergänzt: „Wir sind keine Investoren oder Bauträger. Ganz im Gegenteil: Wir räumen sozusagen hinterher auf!“ Auch er bringt vielfältiges Erfahrungswissen in den neu entstandenen Geschäftszweig mit. So studierte er in Innsbruck und Frankreich Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt auf internationalem Marketing, war Tourismusdirektor und Vizebürgermeister in Brand und seit 2012 Geschäftsführer sowie Eigentümer des Hotels Lün, ebenfalls in Brand. „Außerdem bin ich der Wirt vom dortigen Tennishüsle,“ merkt er humorvoll an.