Neues Kooperationsprojekt „Kändy“

Die OJAH und das Büro für Gemeinwesen der Stadt Hohenems arbeiten zusammen.

Das Handy gehört heutzutage in jede Hosentasche und ist nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Leider ist es für die ältere Generation nicht so einfach dieses zu bedienen wie für die „jungen Hüpfer“.

Die OJAH (Offene Jugendarbeit Hohenems) bietet nun in ihrem Jugendtreff „s‘Kästle“ ab sofort Antworten und Hilfe für alle, die Fragen zu ihren Mobiltelefonen haben.

Den jungen Experten ist es dabei vor allem wichtig, nicht nur rasch Ihr Handyproblem für Sie zu lösen, sondern, dass Sie das Problem auch verstehen und in Zukunft selbst ohne Hilfe Ihr Handy bedienen können.

Kommen Sie vorbei auf einen Kaffee und lassen Sie sich in gemütlicher Atmosphäre helfen, damit Ihr Mobiltelefon in Zukunft macht, was Sie wollen.