Neues Kinderkulturzentrum entsteht in Wien-Floridsdorf

In Wien entsteht ein neues Zentrum für Kinderkultur. Das ehemalige AMS-Jobcenter unmittelbar beim Floridsdorfer Bahnhof wird bis 2027 entsprechend umgestaltet. Es wird einen neuen Standort des ZOOM Kindermuseums sowie ein Zentrum für Kinderliteratur beherbergen, wie am Donnerstag bei der Präsentation der Pläne erläutert wurde. Eng dürfte es dort nicht werden: Der neue Kulturbau wird über 3.500 Quadratmeter Nutzfläche verfügen.

Wie die Ressortchefin ausführte, hat man sich für einen großen Bezirk entschieden, in dem viele junge Menschen leben, zugleich aber auch nach einem zentralen, öffentlich gut erreichbaren Platz Ausschau gehalten. Gefunden wurde letztendlich ein in den 1990er-Jahren errichtetes Gebäude. Es wurde über der U-Bahn-Trasse erbaut, die Adresse lautet Schloßhofer Straße 16-18. Der bisherige Nutzer, also das Arbeitsmarktservice, zieht in diesen Tagen aus dem Haus aus, wie Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) erläuterte.