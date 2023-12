Neues Kabarettduo Aberer/Kupnik spielt vor ausverkauftem Haus

Bei allen Aufführungen in Hohenems, Thal bei Sulzberg und Muntlix von den 2cheries waren die Sitzplätze ausgebucht.

MUNTLIX. Viel besser hätte das kabarettistische Lametta-Donnerwetter mit den 2cheries Sandra Aberer aus Koblach und der Batschunserin Marlies Kupnik nicht in die Weihnachtstour starten können. Nach der Premiere im vollbesetzten Löwen-Saal in Hohenems war das Theaterstück „Alle Jahre (ned scho) wiedr“ in Thal bei Sulzberg und zweimal im Pfarrsaal in Muntlix bis auf den letzten Platz restlos ausverkauft. Für die AMS Feldkirch Mitarbeiterin und seit vielen Jahren Hobbyschauspielerin Marlies Kupnik waren die Auftritte in Zwischenwasser praktisch im eigenen Wohnzimmer. „Es ist ein ganz besonderes Feeling vor eigenem Publikum auf der großen Bühne spielen zu dürfen und sich danach mit dem Publikum zu unterhalten“, so Marlies Kupnik. Die Nachfrage nach Eintrittskarten in der Region Vorderland, im Bregenzerwald und bei der Premiere war um einiges Stück noch größer als die zu vergebenen Sitzplätze. Die hunderten Besucher zeigten sich bei allen bisherigen Aufführungen über das Gebotene begeistert und sehr beeindruckt. Es gab auch viel Applaus und Standing Ovations für das neue Kabarettduo Aberer/Kupnik. „Es freut uns riesig, dass unser abwechslungsreiche Programm so gut angenommen wird“, so Sandra Aberer. Die 2cheries unterhalten die Zuschauer sehr authentisch, berühren in hohem Tempo, mit viel Spaß, sichtlicher Spielfreude, scharfer Spitzzüngigkeit und komödiantischem Talent. Die Aufführungen am 8. Dezember in der Museumswelt Frastanz und am 21. Dezember im Saumarkt Feldkirch sind bereits ausverkauft. Für die Zusatzvorstellungen in Lauterach (16. Dezember) und Saumarkt Feldkirch (18. Dezember) werden Tickets noch vergeben. Alle Spieltermine sind auf 2cheries.at zu finden.VN-TK