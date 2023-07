Gemeindebund-Chef verdiente bei weiteren Grundstückdeals

Der Gemeindebund-Präsident und Bürgermeister von Grafenwörth (Bezirk Tulln), Alfred Riedl, soll mit mehreren Grundstücksverkäufen in seiner Heimatgemeinde Geld verdient haben. Abgewickelt wurden die Deals laut einem "WZ"-Artikel von Donnerstag zum Teil über die Realitas Grawoe GmbH. Auch für das Bauprojekt "Sonnenweiher" in der Weinviertler Gemeinde soll der ÖVP-Politiker wie berichtet Grundstücke verkauft haben. Diese wurden später für das Großprojekt umgewidmet.

Die WET will auf den Grundstücken in der Ortschaft St. Johann zwölf Reihenhäuser als sozialen Wohnraum bauen, teilte das Unternehmen auf APA-Anfrage mit. Die Planung sei bereits fortgeschritten, hieß es. "Umwidmungen sind seitens der Gemeinde nicht geplant", erklärte Riedl. Übereinstimmend äußerte sich auch die WET. Im Grundbuch finde sich der Vermerk "Änderung in Vorbereitung", berichtete die "WZ". Keine Information gab es dazu, ob eine Teilung der Flächen geplant ist. Im Bauland-Agrargebiet dürfen laut NÖ Raumordnungsgesetz maximal vier Wohneinheiten errichtet werden.

"Erneut ist ein Fall aufgetaucht, bei dem Alfred Riedl höchstpersönlich üppig von Grundstücksdeals in seiner Heimatgemeinde Grafenwörth profitiert haben soll", kommentierte Grünen-Generalsekretärin Olga Voglauer in einer schriftlichen Stellungnahme den Bericht: "Gemeindevertreter:innen sind gewählt, um für die Bürgerinnen und Bürger und die Zukunft unserer Kinder zu arbeiten. Und nicht, um unsere Äcker zum eigenen Vorteil in Beton und Geld zu verwandeln. Einmal mehr stellt sich die Frage, was Alfred Riedl wichtiger ist: Der eigene Profit oder die Anliegen der Bürger:innen."