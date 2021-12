Neues Hotel vor den Toren

Die Arbeiten am neuen Lifestyle Hotel Alpstadt am Tor zur Innenstadt biegen nach einer Bauzeit von nicht einmal neun Monaten bereits auf die Zielgerade.

Ursprünglich wurde der Februar 2022 als Fertigstellungsdatum des neuen Tourismusprojekts in Bludenz ins Auge gefasst. Da man bei der Realisierung des Hotels ausschließlich auf heimische Firmen gesetzt hat, kann dieses bereits am 26. Dezember seine Tore öffnen.

Breites Angebot

Stadtnähe und Bergkulisse

Mit 63 Zimmern für Urlaubende und Geschäftsreisende (das Alpstadt wird über einen Highspeed-Glasfaser-Internetanschluss verfügen) ergänzt das Prestigeprojekt das umfangreiche Freizeit- und Gastronomieangebot des Fohren Centers. Dank der besonderen Hanglage eröffnen alle sieben in nachhaltiger Holzmodulbauweise mit Metallfassade errichteten Etagen eine schöne Aussicht ins Tal und auf die umliegende Bergwelt. Als Highlights gelten die Penthouse-Suite und die 160 Quadratmeter große Sky-Terrasse. Die Bergkulisse sowie die vorteilhafte Nähe zur Stadt flossen übrigens in die Namensgebung und Gestaltung des Alpstadt Logos mit ein. „Unser Angebot soll die Gäste aus dem Alltag holen und ihnen Spaß, Genuss und Freude bieten. Das Alpstadt Lifestyle Hotel ist dafür der perfekte Ausgangspunkt“, führt Wilfinger an.

Damit von der Hochzeits-Suite bis hin zum Business- oder Tourismus-Gast für alle das Richtige dabei ist, stehen acht unterschiedliche Zimmer-Kategorien mit verschiedener Ausstattung bereit. Was alle Zimmer eint, ist das Thema Holz, welches in sämtlichen Zimmern sehr präsent ist. Die Investitionssumme für das zweigliedrige Gebäude mit rund 3000 Quadratmetern Fläche beträgt rund zehn Millionen Euro.

Neben der nachhaltigen Bauweise soll auch die Energieversorgung künftig nachhaltiger werden. So ist die Installation einer 2 x 32 kW PV-Anlage, welche Hotel und Center mit Energie versorgen soll, auf dem Strike-Bowling-Dach geplant. Zudem wird es auf dem Hotelparkplatz vier E-Tankstellen geben.Das neue Lifestyle Hotel Alpstadt wertet das touristische Angebot in Bludenz ab Dezember weiter auf. Das Hotel am Tor zur Innenstadt wurde in Rekordzeit realisiert und bietet für Urlaubende und Geschäftsreisende das passende Ambiente.