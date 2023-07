Neues Hohenemser Rathaus: Projekt im Zeitplan

Die Stadtvertretung fällte am 4. Juli 2023 den Beschluss für die Vergabe der Arbeiten.

Ein Rathaus als Vorzeigeprojekt für ökologisches, nachhaltiges Bauen: Das energieeffiziente Gebäude in ökologischer Holzbauweise markiert einen nördlichen, einladenden und besucherfreundlichen Zugang zum Stadtzentrum und den Beginn einer Begegnungszone, welche auch den Straßenraum umfasst.

Neben dem Grundstoff Holz sollen für das neue Rathaus hauptsächlich Baustoffe verwendet werden, die wiederverwertbar sind. Deshalb wird hier nicht nur nach den Kriterien des Kommunalgebäudeausweises (KGA), sondern auch nach dem „Cradle to Cradle“-Prinzip, also mit kreislauffähigen Baumaterialien gearbeitet. Zudem werden möglichst energiesparende Heiz- und Kühlsysteme eingesetzt. Die Mitte des sechsgeschossigen Rathauses bleibt durchgehend frei, natürliche Durchströmung und somit gute Durchlüftung und Nachtauskühlung sind das Resultat. Bis auf die Forstverwaltung, die Stadtwerke und den Werkhof werden dann sämtliche städtischen Abteilungen auf 2.030 Quadratmetern Nettoraumfläche und Platz für über 80 Arbeitsplätze in einem Gebäude vereint.