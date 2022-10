Neues "Glöckner"-Musical in Wien setzt auf Graustufen

Es ist ein solides Bauwerk, das die Vereinigten Bühnen Wien (VBW) mit dem "Glöckner von Notre Dame" errichtet haben. Das Disney-Musical mit Musik von Hollywoodkomponist Alan Menken feierte am Samstag seine Österreichpremiere im Ronacher. Die Adaption des gleichnamigen Animationsfilms, der seinerseits auf Victor Hugos Romanklassiker aus 1831 basierte, ist keine himmelstrebende Musikkathedrale, aber ein fest gefügtes, stabiles Werk. Ein Abend, der Graustufen zulässt.

So hält sich die 1999 uraufgeführte Musicalvariante näher am Roman als der Film, traut sich eher, Victor Hugos Ambivalenzen zu zeigen, negiert etwa am Ende die Tode der Protagonisten nicht. Am augenscheinlichsten ist diese Figurenzeichnung abseits gängiger Schwarz-weiß-Schemata am Antagonisten, Erzdiakon Frollo, zu beobachten. Diesen interpretiert Andreas Lichtenberger als gläubigen Menschen mit guten Absichten, der jedoch mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen hat.