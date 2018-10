Neues Elternvereinsteam in der VS Rohrbach

Die VS Rohrbach lud zur Jahreshauptversammlung.

Dornbirn. Die VS Rohrbach hat seit Jahren einen äußerst engagierten Elternverein. So wurden im vergangenen Schuljahr verschiedenste Projekte wie Defendo, ein Vortrag zum Thema Pubertät, besonderes Schulmaterial, ein Schülerlotsenausflug, Nikolaus-Zöpfe, Faschingskrapfen, Eis und Getränke am Schulschuss realisiert. Ermöglicht haben dies die großzügigen Mitgliedsbeiträge sowie Erlöse aus dem Oktober- und Sportfest, dem Elternsprechtag und einer Christbaumaktion.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung, die letzte Woche stattfand, blickte man jedoch nicht nur auf ein erfolgreiches, vergangenes Schuljahr zurück, sondern stellte vor allem die Zukunft in den Mittelpunkt. Die bisherige Elternvereinsobfrau Christine Amon-Welte begrüßte die zahlreichen Teilnehmer und bedankte sich für die tolle Zusammenarbeit zwischen dem Elternverein, Eltern, Lehrerkollegium und Schule. Sieben Jahre lang fungierte Amon-Welte mit großem Engagement als Obfrau, nun verlässt sie gemeinsam mit Günther Lutz (Kassier und stellv. Obmann), Irmgard Stefani-Spiegel (Schriftführerin) Marcel und Nadja Battisti sowie Heidi Rhomberg das Team. Nach der Verabschiedung des langjährigen Vorstandes, stand schließlich die Neuwahl an.

Zum neuen Team gehören ab sofort Obfrau Nadine Metzler, Kassier Rene Krall, Schriftführerin und stellvertretende Obfrau Ricarda Schwarz, Wilfried Blank, Monika Hauck, Angelika Schwarz, Liliane Treb und Louis Tornare. Und man möchte es den erfolgreichen Vorgängern gleichtun. „Wir sind hoch motiviert uns für die Kinder und Schule zu engagieren und bereit neue Aufgaben zu übernehmen.“ Die erste große Aufgabe steht bereits am kommenden Samstag an. Dann steigt an der VS Rohrbach wieder ein großes Oktoberfest.