Neues Elektro-Polizeifahrzeug für die Stadtpolizei

Die Stadt Hohenems setzt ein Zeichen für die Zukunft und geht mit der Anschaffung eines neuen Elektro-Polizeifahrzeugs einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung nachhaltige Mobilität. Die Entscheidung wurde von der Stadtvertretung am Dienstag, dem 11. April 2023, einstimmig getroffen.

„Hohenems setzt mit der Anschaffung des Elektro-Polizeifahrzeugs ein positives Signal für die Zukunft und zeigt, dass Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch im Polizeidienst eine wichtige Rolle spielen. Die Energiewende ist unumgänglich und wir nehmen das sehr ernst. Auch städtische Neubauten werden nach den höchsten energetischen Standards gebaut. Das neue Rathaus wird beispielsweise nach dem „cradle to cradle Prinzip“ – also möglichst nur mit wiederverwertbaren Rohstoffen – errichtet. Wir statten alle öffentlichen Gebäude mit Photovoltaik aus und jene die noch mit fossilen Energieträgern beheizt werden, werden umgestellt. Wir arbeiten derzeit an einem Konzept für den Ausbau der Biomasse-Nahwärme. Auch die Bepflanzung von öffentlichen Flächen mit Bäumen und Blumenwiesen ist uns ein Anliegen“, erklärt Bürgermeister Dieter Egger die städtischen Maßnahmen im Klimaschutzbereich.