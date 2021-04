Neues Einsatzfahrzeug für Feuerwehr

Die Gemeindevertretung von Weiler beschloss einstimmig die Anschaffung eines neuen Versorgungsfahrzeuges für die Feuerwehr.

Erst im vergangenen Jahr konnte ein neues Tanklöschfahrzeug in den Dienst gestellt werden und nun soll im Verlaufe diesen Jahres ein Versorgungsfahrzeug die Flotte der Feuerwehr in Weiler ergänzen. Versorgungsfahrzeuge kommen dabei hauptsächlich bei Naturereignissen wie Hochwasser (Pumpentransport), starkem Wintereinbruch oder ähnlichem zum Einsatz. Bei der letzten Sitzung der Gemeindevertretung gab diese nun grünes Licht für die Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges und Feuerwehr-Kommandant Reinhard Morscher präferiert dabei einen Mercedes Sprinter, da er die höchste Zuladung ermöglicht. „Die Kosten von 160.000 Euro werden zu rund 52 Prozent gefördert und wir denken, dass das neue Versorgungsfahrzeug bis Anfang 2022 fertiggestellt sein wird“, so der Kommandant der Feuerwehr in Weiler. MIMA