Neues Duo, nächster Langzeitausfall in Feldkirch

Bei der VEU Feldkirch gibt es zwei Neuverpflichtungen, allerdings vergeht momentan praktisch kein Tag ohne neuerliche Hiobsbotschaft.

Zunächst zum Positiven: Mit dem 21-jährigen Stürmer Christian Jennes stößt ein junger Österreicher zum Team von Nik Zupancic. Der gebürtige Villacher durchlief alle Nachwuchsstationen beim VSV und kam für die Kärntner in den letzten drei Saisonen auf insgesamt 63 Einsätze in der EBEL. In der letzten Saison spielte er 21 Mal für den VSV in der EBEL, in neun Spielen war er Mannschaftskollege von Dennis Sticha beim KAC II in der AHL. Der zweite Neuzugang ist ein alter Bekannter, der schon seit einiger Zeit in Feldkirch zum Tryout weilt. Matic Jancar kehrt nach einer Saison beim Kitzbüheler EC zur VEU zurück, wo er zuvor drei Jahre lang spielte.