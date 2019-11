Neues DJ-Event mit Workshop in Hohenems

Am Samstag, dem 9. November 2019, ab 12 Uhr findet in der Otten Gravour ein DJ-Workshop mit anschließender Afterparty mit hochkarätigen internationalen Acts statt. Veranstaltet wird das Event von der neu gegründeten „Electronic Music Union Hohenems“.

Du bist interessiert an Musikproduktion und „DJing“ im Bereich elektronischer Musik? Dann bist du hier genau richtig! Bei der „Masters of Sounds“ („Electronic Music Conference“) bekommst du tiefe Einblicke in diese Bereiche von internationalen und lokalen „Top Acts“. In vielen verschiedenen Vorträgen erfährst du alles was wichtig ist, um als Produzent/DJ erfolgreich zu sein und auch, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt. Am Abend geht es dann weiter bei der öffentlichen Afterparty, wo du zusammen mit den „Acts“ nochmals so richtig feiern kannst. Alle Infos finden sich auf Facebook, Karten (20 Euro für Workshop und Party, 10 Euro nur die Abendveranstaltung) sind im Vorverkauf erhältlich.