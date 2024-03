Neues Diagonale-Leitungsteam "als Motor für Neuerungen"

Am 4. April wird die erste Diagonale für Dominik Kamalzadeh und Claudia Slanar als neues Leitungsduo eingeläutet. Und die Neo-Filmfestivalspitze kann durchaus mit einigen Neuerungen aufwarten, wie man im APA-Gespräch unter Beweis stellt. Man sehe sich als Motor für Veränderungen, machen die beiden klar. Ein Gespräch über größere Tiefe, stärkere Internationalisierung und rutschige Rote Teppiche.

APA: Sie kommen eigentlich beide aus anderen Professionen und haben für die Festivalleitung gleichsam die Seiten gewechselt. Wie oft haben Sie in letzter Zeit diese Entscheidung schon verflucht?

Kamalzadeh: Wir sind dezidiert damit angetreten, die kaufmännische und die künstlerische Leitung nicht auseinander zu dividieren, da wir uns für beide Aspekte interessieren. Die kuratorische Erfahrung bringen wir mit und eignen uns jetzt noch verstärkt die kaufmännischen Kenntnisse an. Wir kennen uns schon wahnsinnig lange und vertrauen uns vollkommen, was vieles leichter macht.

Slanar: Die großen Programmentscheidungen und Leitlinien des Festivals beziehungsweise die Ideen zur Umgestaltung, die treffen wir gemeinsam. Und das wird auch so bleiben, wenn sich auch vielleicht mit der Zeit gewisse Bereiche, die dem einen oder der anderen mehr liegen, herausbilden werden.

APA: Sie hatten ja keine lange Vorlaufzeit für Ihre erste Ausgabe. Ist die Diagonale 2024 so etwas wie ein Probelauf, und die wirklichen Neuerungen wird man dann erst 2025 sehen?

Kamalzadeh: Aber es gibt keine Utopie, die wir anstreben. Es gibt bestimmte programmatische Ausrichtungen, die uns wichtig sind und von denen wir bereits in der ersten Ausgabe einiges herzeigen können. Aber wir werden uns immer neu anpassen müssen an die Veränderungen.

APA: Was wären Elemente, die bereits heuer sichtbar sind?

Slanar: Ein Element wäre etwa die größere Internationalisierung, die wir anstreben. Das betrifft natürlich nicht das Wettbewerbsprogramm, das weiterhin aus der Jahresproduktion des österreichischen Films besteht. Aber wir wollen das Festival an den Rändern öffnen in Spezialprogrammen, um den Dialog mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem Ausland zu forcieren.

APA: Ist in diesem Zusammenhang eine zeitliche Ausweitung der Diagonale denkbar?

Kamalzadeh: Leider nicht, muss man wohl sagen, auch wenn wir das Bedürfnis hätten. (lacht) Die Diagonale stößt mit dem, was sie leisten soll, langsam an ihre Grenzen. Da könnte man einen Zusatztag durchaus einmal andenken, um das Ganze etwas zu entzerren.

Slanar: Das Filmschaffen in seiner Breite zu präsentieren, ist in den Statuten vorgeschrieben. Wir wollen auch die Tiefe erweitern.

APA: Wofür braucht es in Zeiten der vermeintlich allumfänglichen Verfügbarkeit von Filmen via Streamern überhaupt noch ein Filmfestival?

Slanar: Festivals bieten so etwas wie einen kuratorischen Kompass durch die unendliche Fülle an Bewegtbildern, die uns umgibt. Und sie sind ein Ort der realen Begegnung zwischen dem Publikum. Das Kino als sozialer Raum ist nicht tot.

Kamalzadeh: Man bräuchte sogar ein Festival innerhalb des Internets, um die Streamer zu kuratieren und der Vermittlung gerecht zu werden! Die Streamer sind nicht der Feind. Festivals sind Plattformen, bei denen Filmgeschichte in Bezug zur Gegenwart gesetzt werden kann.

Slanar: In der länger zurückliegenden Vergangenheit der Diagonale gab es bereits Festivalzentren, und wir fanden, dass es an der Zeit ist, das wieder einmal zu probieren.

APA: Sie sprachen bei Ihrer Berufung von "Center Pieces", die sich im Programm finden sollen. Was darf man darunter jetzt konkret verstehen?

APA: Glamour spielt bei der Diagonale also künftig eine größere Rolle?

Kamalzadeh: Glamour ist natürlich ein schwieriges Wort, weil man sofort am glitschigen Roten Teppich ist... Aber wir haben für diese Special Presentations tatsächlich den größten Saal im Annenhof dazugenommen, um dem Ganzen eine gewisse Bedeutung zuzuschreiben.

Slanar: Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass sich viele Filme mit dem Thema der Care-Arbeit beschäftigen. Da gibt es zahlreiche Dokumentararbeiten etwa von Reiner Riedler, Anatol Bogendorfer, Harald Friedl oder Maria Lisa Pichler und Lukas Schöffel. Das hat sich zufällig so ergeben, und jetzt ist es total schön, dass einzelne Werke beginnen, miteinander zu kommunizieren.

Kamalzadeh: Und mir liegt ein Erinnerungsabend an Michael Glawogger am Herzen, der quasi ein Grazer Satellit zur parallel laufenden Rückschau im Filmmuseum ist. Es gab die Soap "LKH" in Zusammenarbeit mit dem Theater im Bahnhof. Wir haben da den Piloten aufgetrieben, der nie ausgestrahlt wurde und zeigen ihn. Das sind kleine Juwelen im Programm, auf die ich mich besonders freue.