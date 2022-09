Neues Diabetesberatungsangebot in der Gemeinschaftspraxis Dr. Hechenberger / Dr. Barta

Seit Anfang September verstärkt die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Martina Baumgartl mit ihrem Diabetesberatungsangebot das Gesundheitsangebot der Gemeinschaftspraxis, welches jeweils mittwochnachmittags angeboten wird und wie alle anderen Leistungen der Praxis online buchbar ist.

Das Angebot richtet sich an alle DMP-Patienten – auch an jene, die bei einem anderen Hausarzt sind. Eine Zuweisung des eigenen Hausarztes oder Internisten ist möglich. Die Diabetesberatung soll optimalerweise in Zusammenarbeit mit dem Hausarzt oder Internisten erfolgen.