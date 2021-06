Neues Caritas Lerncafé startet in Schruns

In den früheren Räumlichkeiten des Bezirksgericht Montafon entsteht derzeit gemeinsam mit dem Stand Montafon ein Caritas Lerncafé.

Bis zu 30 Kinder und Jugendliche werden dort nach den Sommerferien in ihrer schulischen und persönlichen Entwicklung begleitet und erhalten so faire Bildungschancen.

Kindern faire Chancen bieten Unter dem Modellvorhaben „Vorarlberg lässt kein Kind zurück“ und dem Dach „Familienfreundliches Montafon“ war es dem Stand Montafon ein Anliegen, ein Caritas-Lerncafé als zusätzliches Angebot einzurichten. „Wir sind hier in enger Abstimmung mit den Schulen, die ein Lerncafé ebenfalls als wichtiges Puzzleteil im Angebot für Kinder und Jugendliche sowie Familien sehen“, erläutern die Familienkoordinatorin des Stand Montafon, Bettina Ganahl sowie Standesrepräsentant Bürgermeister Jürgen Kuster. Der Standort des Lerncafé Montafon wird mitten in Schruns im „Alten Gericht“, dem ehemaligen Bezirksgericht Montafon, sein.

Lernen mit Freude und Erfolg

Das Lerncafé Montafon wird das zwischenzeitlich elfte Lerncafé der Caritas Vorarlberg im Land sein. Das Erfolgsrezept dabei ist das Lernen in kleinen Gruppen. Möglich machen dies sehr engagierte Freiwillige, die ihre Zeit zur Verfügung stellen. An drei Nachmittagen pro Woche werden im Lerncafé Schruns künftig die Hausaufgaben erledigt, außerdem bereiten sich die Kinder und Jugendlichen zwischen acht und 14 Jahren auf Prüfungen und Tests vor. Verschiedenste Lernmaterialien sorgen dabei für Abwechslung und Freude beim Lernen. Ein Fixpunkt nach der Lerneinheit sind eine gesunde Jause sowie die gemeinsame Freizeitgestaltung. Je nach Bedarf – und sofern es Corona möglich macht - werden auch gemeinsame Ausflüge, Büchereibesuche und Ähnliches organisiert. Ein besonderes Anliegen der Caritas Lerncafés ist auch, die Eltern in ihrer Elternrolle zu unterstützen. Dazu werden Einzelgespräche angeboten und Elternabende organisiert.