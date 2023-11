Neues Buch zu Neusiedler See aus Sicht der Wasserwirtschaft

Wie die Wasserwirtschaft auf den Neusiedler See schaut, damit beschäftigt sich das neue Buch "Der Neusiedler See. Ein Grenzgänger im Wandel der Zeit". Autorin Brigitte Krizsanits erzählt darin über Menschen in der Region, die von Wasserstandsschwankungen geprägte Geschichte des Sees und die Bemühungen des Landes Burgenland, diesen langfristig zu erhalten. Die Bilder dazu liefert Fotografin Birgit Machtinger.

Als Herausgeber fungiert das Hauptreferat Wasserwirtschaft des Landes, das seine Perspektive auf den See und die Maßnahmen und Strategien zu dessen Erhaltung - Stichwort Zuleitung - zu Papier bringen wollte. "Es geht darum, das System des Sees einem breiten Publikum verständlich zu machen", betonte Referatsleiter Karl Maracek bei der Präsentation des Buches. Ein Augenmerk liegt auf der geplanten Wasserzuleitung, mit der das Land den See als Naturelement erhalten will.

Krizsanits spannt den Bogen von der Entstehung des Neusiedler Sees über längst vergessene Wirtschaftszweige wie den Export von Blutegeln bis hin zur Trockenheit und den niedrigen Wasserständen der vergangenen Jahre. Untermalt wird das Ganze mit Bildern vom Fischen, dem Aufputz der Storchennester in Rust und einer Schilfschneidemaschine.

Den Ausblick am Ende des Buches liefert der zuständige Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ), der von intensiven Jahren rund um die geplante Zuleitung und weitere Maßnahmen zur Erhaltung des Sees berichtete. "Es ist unglaublich, wie man sich über ein Paar Zentimeter mehr Wasserstand freuen kann", meinte Dorner. Der See sei für viele ein emotionales Thema - auch für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), "weil er die Lösung morgen haben möchte und nicht erst übermorgen", erzählte der Landesrat.

Die Arbeiten an dem Buch erstreckten sich laut Christian Sailer, Leiter der "Task Force Neusiedler See", über drei Jahre. Erschienen ist es im Verlag "edition lex liszt 12" des Südburgenländers Horst Horvath.

(S E R V I C E - "Der Neusiedler See. Ein Grenzgänger im Wandel der Zeit" von Brigitte Krizsanits und Birgit Machtinger, herausgegeben von Christian Sailer und Karl Maracek, Hauptreferat Wasserwirtschaft, Land Burgenland; Verlag edition lex liszt 12; Preis: 39 Euro; ISBN: 978-3-99016-264-4)