Neues Buch: Handke singt "Die Ballade des letzten Gastes"

Es ist der Trauergesang eines herumirrenden Einzelgängers, dem der Tod im Nacken sitzt: Der österreichische Literaturnobelpreisträger Peter Handke legt mit fast 81 Jahren "Die Ballade des letzten Gastes" vor. Ein tief sitzendes Trauma wird darin zum Ausgangspunkt einer traumartigen Erzählung um Familie, Verlust und Natur.

Die Haupt- und Erzählfigur Gregor kehrt zu Beginn des am Montag erscheinenden Buches aus einem fernen Kontinent für einen Besuch in die Heimat zurück. Doch auf dem Weg zu Eltern, Schwester und deren Baby erfährt Gregor, dass sein Bruder Hans als Fremdenlegionär bei einem Einsatz getötet wurde. Gregor bringt es nicht über sich, dies seiner Familie mitzuteilen und nimmt Reißaus aus seinem Elternhaus. Er zieht tage- und nächtelang herum - in Hinterzimmern diverser Lokale, in der Grauzone zwischen Stadt und Land, und in der freien Natur.