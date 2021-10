Neues Boot für Vorarlbergs Wasserrettung: "V9" auf Kurs Richtung Bregenz

Fünf Jahre Planung, sieben Monate Bauzeit sowie ganze 1,5 Millionen Euro hat es gekostet, doch nun ist es fast da: Das neue Rettungsboot "V9".

Dort soll es der Vorarlberger Wasserrettung über die nächsten Jahrzehnte hinweg dienen. Aktuell befindet sich das 14 Meter lange Boot allerdings noch nicht im Bodenseegewässer, sondern erst auf dem Weg dorthin. Hergestellt wurde "V9" nämlich in der finnischen Hafenstadt Kokkola. Von dort aus wird es per Sattelzug und Schiffstransport nach Vorarlberg gebracht.

Voller technischer Raffinessen

Nicht mehr als eine kleine Fingerbewegung am Joystick ist nötig, und schon setzen sich 14 Tonnen Aluminium beinahe unhörbar in Bewegung. Verantwortlich dafür sind zwei drehbare IPS Antriebe mit 480 PS Volvo Penta-Motoren. "All die langen Arbeitstage und jede schlaflose Nacht, die in die Planung geflossen sind – all das schwimmt jetzt plötzlich greifbar vor uns im Wasser", zeigt sich der Landesleiter der Wasserrettung Vorarlberg, Sebastian Hellbock, sichtlich begeistert.